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TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Atatürk Havalimanı'nda taksi durağını ziyaret etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 11:03
TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

Taksicilerle tek tek tokalaşan Yıldırım'a çay ikram edildi. Yıldırım ziyarette taksicilerle sohbet etti. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Yıldırım, "İstanbul Havalimanı açıldı. Henüz tam kapasiteyle hizmet vermiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşacak. Orada da yurtdışından gelen misafirlere ve yut içindeki yolculara hizmet etmeye devam edeceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeyi kalkındırdık. Doğusunu Batısıyla, Kuzeyini Güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından doğum günü olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım için pasta kesildi. Yıldırım, daha sonra buradan ayrıldı.

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TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret
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