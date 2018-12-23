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Jandarmadan 'da fuhuş operasyonu

İl Jandarma Komutanlığınca, bulunan (2) otel ve (1) kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda; (20) kadın ve işletme sahipleri ile mesul müdürleri gözaltına alındı. İşletme müdürlerinden (A.D.) isimli şahsın fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçundan arandığı tespit edildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:25
Jandarmadan İstanbul'da fuhuş operasyonu

BAKICI OLMAYA GELDİLER FUHUŞA ZORLANDILAR

İstanbul İli Silivri İlçesinde bulunan (2) otel (1) kafede yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisi İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca alındı. Söz konusu kadınların; ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye'ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından çok sayıda personelin katılımıyla söz konusu mekânlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.



20 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

Operasyonda, (20) yabancı uyruklu kadın yakalanmış, çok sayıda tabanca fişeği ile (1) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan (3)'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden (A.D.) ile birlikte diğer (3) şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen mekânların işletmecileri hakkında, idari işlem uygulanarak söz konusu mekânlar kapatıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan toplam (4) şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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Jandarmadan İstanbul'da fuhuş operasyonu
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