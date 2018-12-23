Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi ve 584 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Endonezya'da bulunana Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumu'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının 168'e çıktığı ifade edildi. 584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı. Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.