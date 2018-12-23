Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.