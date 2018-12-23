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'da ! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Giriş Tarihi: 23.12.2018 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:02
Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısı 168'e yükseldi ve 584 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, 'da bulunana Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Öte yandan Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Kurumu'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının 168'e çıktığı ifade edildi.

Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

584 yaralı ve 20 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşan Nugroho, Pandenglang bölgesindeki Banten'in, tsunamiden en çok etkilenen yer olduğunu belirtirken, bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.

Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise halka, boğaz etrafındaki kıyı şeridinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Endonezya'da tsunami! Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

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