25 Aralık kumpas davasında karar!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan karar göre, Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in Türkiye cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Arif İbiş, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in özel hayatın gizliliği ve usulsüz dinleme suçlarından toplam 127 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile Arif ibis ve İbrahim Şener'in 133 yıl 4 ay 15 gün Mustafa Demirhan'ın 131 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

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CEZA YAĞDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak ve usulsüz dinleme suçlarından sanıklar Sabri Kızılkaya, Hayrettin Can ve Cihan Kasak'ın toplam 43 yıl 6 ay, Murat Kaya'nın 30 yıl, Ercan Taş'ın 42 yıl 4 ay 15 gün, İsmaıl Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'in 16 yıl 6 ay, Ufuk Sağdıç ve Şakır Parpar'ın 15 yıl, Mahmut Yavuz'un 15 yıl 4 ay 15 gün, Raif Bektaş, Hüseyin Tokgöz'ün 10 yıl 6 ay, Fatih Aydın, Mehmet Balı, Gurkan Tok, Turgay Dukenmez'in 7 yıl 6 ay, Emre Civan'ın 6 yıl, Isa karayiğit'in 19 yıl 6 ay, Kamil murat adanır'ın 3 yıl 6 ay, Hasan serdar Koçyiğit, Volkan Demirdelen, Burhan İnönülü, Mahmut Uçar, Turan Güler, Ahmet Usta, Yusuf Ayyıldız, Yalcın Aksoy, Ulvi Şahin'in 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Sanıklar Mahir Çakallı, İsmail Arpacı, Mehmet Sait Sevinç, Şakır Parpar, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Sabri Kızılkaya, Ufuk Sağdıç, Murat Kaya Ve Mahmut Yavuz İsa Karayiğit'in hükümle birlikte tutuklanmalarına hükmedildi.

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Firari sanıklar Fethullah Gülen, Sinan Dursun, Hamza Tosun, Hüseyin Korkmaz, Sinan Sağyalavac ve Engin Filiz'in dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi.