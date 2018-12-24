GATA yapılanması çökertildi, askeri doktorlar gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin önemli bir operasyona imza attı.

Örgütün TSK'daki yapılanmasına ilişkin hassas bir çalışma yürüten MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, örgütün GATA yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen üst düzey bir imam belirledi. Üst düzey İmam, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon sonucu yakalandığında evinde yapılan aramada cep telefonunda 2048 oyunu görünümlü bir program bulundu. Programda örgütün GATA yapılanmadan sorumlu kişilere ait arşiv ve yazışmalar ile aktif liste ele geçirildi.

268 sayfa ve 317 ayrı nottan oluştuğu belirlenen dökümanda örgütün GATA yapılanması içerisinde görev alan mahrem imamlara ilişkin bilgiler ve arşiv kayıtlarına yer verildiği belirlendi.

Belirlenen bazı yazışmalardan anlaşıldığı üzere örgüt imamlarının kritik bazı konularda halen Kaptan kod adlı Fethullah Gülen'e danıştıkları ona göre hareket ettikleri saptandı.

Yine tespitlere göre, örgütün ankesör davalarından yargılanan ya da gözaltına alınıp serbest bırakılan asker şahısları tutum ve davranışlarını takip ettiği, itirafçı olmamaları için ikna faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Örgüt mensubu doktorların ayrıca aranan FETÖ'cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi.

24'ü askeri doktor olmak üzere 6'sı da mahrem imam ve örgüte kayıt dışı sağlık desteği veren hastane yöneticilernden oluşan toplam 30 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Mahrem imamlardan birisinin avukat olması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla başlatılan operasyonu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay yönetti.

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine saat 01.00'den itibaren baskınlar düzenledi.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçen dijital delillere de el konuldu.