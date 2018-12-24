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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan ' ve ' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında, ve 'ın Erdoğan'a yönelik hakaretleri de soruldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu hakaretin kabul edilemez olduğunu bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafının söz konusu olmadığını belirtti. Metin Akpınar'ın Mendres ve Demirel darbeyle gitti, bakalım sıra kimde sözlerinin maksadını aştığı dile getirildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 19:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Metin Akpınar ve Müjdat Gezen' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

''AKPINAR İLE GEZEN KEŞKE...'

Programı sonradan izledim. Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunların eleştiri ya da mizah adı altında hoşgörülmesi mümkün değil. İfadeleri okuduğunuz zaman, "Birilerini ayağından asarlar, başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşar" gibi ifadelerle Türkiye'deki mevcut iktidarı, Cumhurbaşkanımızı eleştiri bağlamında söylenen sözler. Bunlar bugünün Türkiyesiyle ilgili söylenmiş sözler. Sayın Cumhurbaşkanımız tepki vermeden savcılık resen soruşturma başlattı.

Bunların her biri hem kişisel hem kamu, amme davası olabilecek konular. Bu kişiler bizim çocukluğumuzun o masumiyet dönemlerinde, izlediğimiz filmlerde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke bu tür galiz ifadelerle, Cumhurbaşkanı ile "belki ipte sallandırılır, belki bir mahzende ölür" gibi sanatçılıkla ilgisi olmayan lafları söylemeselerdi. Bunun mizahla izah edilecek bir durumu sözkonusu değildir.

Küfürbaz Müjdat Gezen'in hakaret kariyeri

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Metin Akpınar ve Müjdat Gezen' açıklaması
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