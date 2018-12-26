Gaybubet evinde yakalanan FETÖ militanı Başsavcı'nın skandal ifadeleri!

İstanbul Anadolu eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili İskender Görgülü, Bursa'da gizlendiği gaybubet evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, kaset ve CD'ler ele geçirildi. Daha önce Gaziosmanpaşa ve Edirne Savcılığı da yapan Görgülü'nün örgütün 'ev imamları'ndan biri olduğu iddia edilmişti. FETÖ/PDY'nin eski 'asker imamı' H.P. itirafında İskender Görgülü'nün ev imamı olduğu ileri sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi ana iddianamesinde de FETÖ'nün beyin takımı arasında adı geçen Görgülü ve çok sayıda yargı mensubunun örgüt imamlığı görevlerinde bulunduğu kaydedilmişti.

GÜLEN'E METHİYELER

Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan Görgülü, 15 Temmuz vahşetinden sonra bile Fetullah Gülen'e sahip çıkarak methiyeler dizdi. Görgülü, "Ben cemaati terör örgütü olarak katiyen görmüyorum. Fetullah Gülen de saygıdeğer bir alimdir ve Allah dostudur. Benim bakışım budur" dedi.

İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan İskender Görgülü tutuklamaya sevk edildi. Görgülü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi, İskender Görgülü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HSK tarafından açığa alınmış, ardından meslekten ihraç edilmişti. Görgülü, son olarak görev yaptığı Edirne'de darbe girişimi ardından tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.