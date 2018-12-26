İzmir’deki kripto TSK mensuplarına yeni darbe: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasını deşifre etme amacıyla yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

30 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen şüphelilerine yönelik gözaltı talimatı verildi. 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli toplam 30 asker şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas illerinde yapılan operasyonlarda Emekli Albay Hakan F., Yüzbaşı Tevfik T., Astsubaylar Ahmet Z.U., Ali H.S., Ali K., Emrah T.P., Hüseyin Ö., Mehmet K., Muharrem T., Önder Ö., Sami Ç., Sinan B., Yunus T.Y., Ahmet K., Emre D., Cengiz G., emekli astsubay Ümit U., Uzman Çavuş Mustafa K., Uzman Erbaş Ayhan A., İhraç Askeri öğrenciler Ayhan Ü. ve Doğan E. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında henüz yakalanamayan 9 şüphelinin aranmasına ise devam edileceği öğrenildi.