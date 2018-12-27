Türk Yıldızları’nın pilotu FETÖ’den gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

Konya'daki 133 ankesörlü ve kontörlü telefon hattını inceleyen istihbarat birimlerinin, mahrem abileriyle bu hatlardan irtibat kurdukları belirlediği 3'ü albay, biri yarbay, 3'ü binbaşı, 7'si yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 3'ü de astsubay 23 askerden 15'i gözaltına alındı. 5'i daha önce ihraç edilen 18'i de muvazzaf olan askerler arasındaki Albay Orhan Ekemen'in Kırşehir İl Jandarma Komutanı'yken, geçen ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Daire Başkanlığı'na görevlendirildiği ve astsubaylıktan albaylık rütbesine kadar yükseldikten sonra İl Jandarma Komutanlığı yapan ilk isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Operasyonda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Türk Yıldızları filosunda görev yaparken, geçtiğimiz 18 Aralık'ta görevinden uzaklaştırılan Yüzbaşı Ali Onur Adalı da evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. 7 numara olarak gösteri uçuşlarında yer alan 36 yaşındaki NF-5 uçağı pilotu, 10 yıldır Türk Yıldızları filosunda görev yapıyordu.Öte yandan İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 kişiden 25'i gözaltına alındı. Van merkezli 18 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda da daha önce ihraç edilmiş 18 asker ile mahrem imam gözaltına alındı. FETÖ'nün İstanbul Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu'ndaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 21 şüpheliden 17'si hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçu kapsamında 15 yıldan 22.5 yıla kadar, 4 şüpheli hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tokat'ta ise FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 7 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Aydın'daki FETÖ davasında eski İl Sağlık Müdürü Hüsnü Tırpancı 7 yıl 8 ay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sadettin Öztürk ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana'daki FETÖ davasında da eski öğretmen ve polis 15 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.Dahaönce itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir'in, bilgisayarına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafını "Peygamberimiz" diye kaydettiği ortaya çıktı. İtiraf içeren ifadelerini de duruşmada değiştiren Eyidemir'in tutuklanmasına karar verildi.ÖZEL İSTİHBARAT