Yakalanan eşyalara el koyan Yunan ekipleri, gemi kaptanı, gemi personeli ve FETÖ üyesi H.Y'yi gözaltına aldı. Yunanistan'da mahkemeye çıkarılan gemi kaptanı ve çalışanı serbest bırakılırken, FETÖ üyesi H.Y.'nin ise akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.