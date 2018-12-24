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'cünün valizinden çıkanlar şok etti

'na kaçan / terör örgütü üyesinin çantasından başka ülkelere ait pasaport mühürleri, kaşeleri, sahte pasaportlar, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonları çıktı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 19:09
FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

Geçtiğimiz hafta Yunan polisleri tarafından 'nda gözaltına alınan Türk feribot kaptanı ve çalışanı serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Yunan polisinin valiz içerisinde 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet hard disk ve 1 adet cep telefonu ele geçirdiği öğrenildi.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

Yakalanan eşyaları incelemeye alan Yunan yetkililer, yaptıkları araştırmada ele geçirilen malzemelerin / terör örgütü üyesi olan Kara Kuvvetlerinden ihraç H.Y.'ye ait olduğunu tespit etti.

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FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

Yakalanan eşyalara el koyan Yunan ekipleri, gemi kaptanı, gemi personeli ve üyesi H.Y'yi gözaltına aldı. 'da mahkemeye çıkarılan gemi kaptanı ve çalışanı serbest bırakılırken, FETÖ üyesi H.Y.'nin ise akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

'da serbest bırakılan kaptan ve gemi çalışanı, gümrüğünden giriş yapar yapmaz Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan kaptan S.G. ve gemi çalışanı A.A., çantayı K.Y. isimli şahıstan aldıklarını, 20 yıllık arkadaşı olduğu için güvenip içerisine bakmadığını söyledikleri öğrenildi.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

Bunun üzerine çantayı veren K.Y'yi de gözaltına alan ekipler, yaptıkları araştırmada K.Y isimli şahsın Ankara'da aranması olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında / terör örgütü üyesi olmaktan ihraç edilen H.Y.'nin abisi olduğunu tespit etti.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti

3 şüpheli silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Kaptan S.G ve gemi çalışanı A.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, malzemelerin sahibi K.Y. ise tutuklandı.

FETÖ'cünün valizinden çıkanlar şok etti
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