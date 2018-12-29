İttifakımızı zaferle taçlandıracağız

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AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği MYK toplantısının yapıldığı gün MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de basın mensuplarıyla bir araya geldiği geleneksel yılsonu toplantısı vardı. Başkan Erdoğan, toplantı öncesi Bahçeli'yi TV'den izledi, MHP liderini Cumhur ittifakı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı destekleyen sözlerinden dolayı bizzat telefonla arayarak teşekkür etti. Görüşme MYK toplantısının başında gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye "İnşallah 31 Mart sonuçlarıyla bu ittifakımızı zaferle taçlandıracağız" dediği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Bahçeli'ye bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yaşanan tartışmada, Bakan Akar'ı destekleyen sözlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.MHP lideri basın toplantısında Cumhur ittifakının sağlam zeminde yürüdüğünü belirterek, yerel seçimlerde ittifakın oyunun yüzde 52'den az olmaması gerektiğine vurgu yapmıştı. Bahçeli, "O zaman demokratikleşme normalleşme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ve kalıcı olmasını sağlayıcı bir sonuca ulaşmış oluruz, 3-5 belediye aldık, verdik tartışmasıyla Türkiye'nin beka meselesini partinin ayaklarının altına sermeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında yaşanan tartışma ile ilgili de, "Akar Paşa 15 Temmuz'da Kuran'a, bayrağa sahip çıkmıştır. CHP'nin Grup Başkanvekili olan şahsiyetin TV'lerde milletimizin gözü önündeki çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açısı ne partisine ne de Türkiye'ye fayda sağlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.AKParti, İstanbul, Ankara, İzmir adaylarının tanıtımı için her il için ayrı tanıtım toplantısı yapacak. Başkan Erdoğan bugün ilk olarak İstanbul adayını açıklayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım törene büyük bir katılım bekleniyor. AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki ve İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin adaylığı Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında açıklanmıştı. Bu iki il için ayrıca aday tanıtım toplantısı yapılacak. Ankara için aday tanıtım toplantısı 1 Ocak Salı günü, İzmir için ise 5 ya da 6 Ocak'ta yapılması planlanıyor.