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İşte Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 22:16
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Türkiye , Anadolu Ajansının () "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Erdoğan, 'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafı seçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Başkan Erdoğan, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı tercih etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

"Ali Dede ve kedisi"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

Erdoğan, por kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafını oyladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar

"Karatenin sultanları"

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