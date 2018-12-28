Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Erdoğan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi. Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in 'Mehmetçik'ten ilk iftar' isimli fotoğrafı seçti. Başkan Erdoğan, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in 'Ali dede ve kedisi' isimli fotoğrafı tercih etti. 'Ali Dede ve kedisi' Cumhurbaşkanı Erdoğan, por kategorisinde ise Burak Akbulut'un 'Karatenin sultanları' isimli fotoğrafını oyladı. 'Karatenin sultanları'