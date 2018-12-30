Beton Ekrem’in adaylığı İstanbul’a samimiyetsizlik

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda arka planda AK Parti mitinginden bir fotoğrafın kullanıldığını kaydeden Muş, CHP'nin daha önce "Sözde adalet yürüyüşü", sonrasında İstanbul Maltepe'de yapılan mitingdeki kalabalığı göstermek için AK Parti'nin Yenikapı mitinglerinden birinin fotoğrafını paylaştığını belirtti. Bu durumun, bir partinin düştüğü acizliği gösterdiğini söyleyen Muş, CHP'nin tanıtım toplantılarında bile coşkulu bir miting fotoğrafını paylaşamadığını dile getirdi. Muş "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı yaptıkları kişi de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını, Beylikdüzü Belediyesi'ninmiş gibi lanse etmeye çaba sarf ediyor" dedi. CHP adayının Beylikdüzü'ndeki namının "Beton Ekrem" olduğunu açıklamasının ardından İmamoğlu'nun, kendisine "cahil" göndermesi yaptığını söyleyen Muş şunları söyledi:Eğer bir cehalet aranıyorsa, bir cahil aranıyorsa sayın adayın aynaya bakması lazım. 'Beton Ekrem'i ben değil, tüm Beylikdüzü, tüm İstanbullu söylüyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü kendisi Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir kenti, ilçeyi betona boğmuş, bundan dolayı vatandaş da kendisine 'Beton Ekrem' demiş. Dolayısıyla bu, benim söylediğim bir söz değil, benim ortaya attığım bir iddia değil. Kendisinin yaptığı, ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının neticesinde vatandaşların söylemiş olduğu bir isim, namıdiğer 'Beton Ekrem.' Sürekli yeşilden bahseden, 'Betonu bitireceğim.' diyen CHP, Beylikdüzü'nü betona boğan, bu nedenle halkın kendisine 'Beton Ekrem' lakabını taktığı bir ismi getirip Büyükşehir Belediyesine aday gösterdi. Olay bu kadar açık ve nettir."Hem tanıtım toplantısında kullandıkları görseller hem de ortalıkta 'yeşil yeşil' diye gezip ondan sonra kendisine 'Beton Ekrem' denilen birini aday yapmaları, aslında şehre karşı ne kadar samimiyetsiz olduklarının en büyük göstergesidir. CHP, hep sözde vardır, fiiliyatta ve icraatta bambaşkadır.3 büyük kentte iddialı bir partiyiz. Bu 3 kenti de kazanacağımızı söylüyoruz. Ankara ve İstanbul zaten bizde, İzmir'i de kazanacağız. CHP, hadiseye şöyle bakıyor: 'Bizim hizmet etmemize gerek yok, nasılsa İzmirli bana oy veriyor' ama öyle olmayacak. İzmirli de bu gidişe 'Dur' diyecek çünkü insanların canına artık tak etti. CHP, yalnızca İstanbul ve Ankara değil, aynı şekilde İzmir'de de büyük bir darbe yiyecek. Bunu göreceksiniz.Devletimiz terörle aralıksız mücadele etmiştir. HDP, terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Kendileriyle terör arasına, PKK terör örgütü arasına mesafe koyamayan bir parti yönetimi ve anlayışı vardır.Görünüşte CHP ile İYİ Parti, bir ittifak yapmaktadır ama arkadan HDP bunu desteklemektedir. Bir taraftan "İYİ Parti ile ittifak yapıyoruz, bizim HDP ile işimiz yok" diyorlar ama arka taraftan kapalı kapılar ardında bir müzakerenin, iş birliğinin yapıldığını görmekteyiz. Bunu milletimizin ferasetine sunuyoruz. Milletimizin bunlara iyi bir ders vereceğini şimdiden size ifade edebilirim.