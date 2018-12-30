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Sezgin Tanrıkulu yine teröristlere sahip çıktı

Türkiye Savunma Sanayii'nde dünyayı kıskandıran dev projelere imza atarken, terör örgütlerini arkasındaki güçleri ve içimizdeki yerli işbirlikçilerini rahatsız ediyor. Bunun son örneğini terörist cenazelerine katılan ve 'yı savunmaktan geri durmayan 'li Sezgin Tanrıkulu gösterdi. Tanrıkulu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşıma büyük tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:00
Sezgin Tanrıkulu yine teröristlere sahip çıktı

Türkiye yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesine başarılı şekilde devam ediyor. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, savunma sanayiinde önemli adımlar attı. İlk yerli helikopter, yerli tank, piyade tüfeği, yerli füze ve SİHA üretildi.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Milli piyade tüfeği MPT-76 terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda kullanılırken büyük başarılı beraberinde getirdi. Aynı şekilde SİHA'lar da terör örgütlerinin adeta korkulu rüyası oldu.

TANRIKULU'DAN SKANDAL TWEET

Türk milleti, tüm bu millileşme adımlarını büyük bir gururla takip ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bundan rahatsızlığını Twitter'dan dile getirdi. Tanrıukulu, "Savaş sanayi ve teknolojisi amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır" diye yazdı..

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Sezgin Tanrıkulu yine teröristlere sahip çıktı
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