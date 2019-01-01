Etnik cinayet yalanının talimatı Kandil’den

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya'da işlenen bir cinayet üzerinden sosyal medyada 'Kürt-Türk çatışması' algısı oluşturuldu.İstihbarat birimleri, şüpheli hesaplar ve IP adresleri üzerinde inceleme yaptı.PKK'nın Kandil'deki elebaşlarının, yandaşlarına sahte hesaplar açtırarak kirli tezgâhı ortaya koyduğu tespit edildiSakarya'nın Hendek ilçesinde, birçok adi suçtan sabıkası bulunan H.U. (51), 16 Aralık'ta, alkol aldıktan sonra gittiği kahvehanenin önünde Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı'ya tabancayla ateş etti. Yaralanan baba-oğuldan Kadir Sakçı, kaldırıldığı hastanede öldü, oğul Burhan Sakçı ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve Bursa'da yakalanan zanlı tutuklandı. Sosyal medyada, ise zanlının Kürtçe konuşan babaoğula "Kürt müsünüz, Suriyeli mi?" diye sorduğu, "Evet Kürt'üz" yanıtını alması üzerine de "Zaten sizi sevmiyorum" diyerek ateş ettiği şeklinde paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımları yapan şüpheli hesapları incelemeye alan istihbarat birimleri, IP adresleri ve paylaşıp beğenenlerin hesapları üzerinde Bilişim Suçları Daire Başkanlığı aracılığıyla hassas bir çalışma yaptı. Ardından da kimlikleri ve bulundukları kentler belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.İncelemeyi derinleştiren istihbarat birimleri, Kandil'deki PKK elebaşlarının bir süre önce, Türkiye'de bir Kürt-Türk çatışması oluşması için, yandaşlarına sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplar açtırarak "Kürt kökenli vatandaşlara kötü muamele yapılıyor" algısının oluşturulması talimatını yolladığını tespit etti. Örgüt yönetiminin Türkiye'de örgüt yandaşlarınca kurulan sözde eğitim, gençlik, kültür, kadın, çocuk ve öğrenci temalı organizasyon görüntüsündeki dernek ve vakıflar aracılığıyla tezgahladığı ortaya çıktı. Kadir Sakçı'nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, Hastanede yeğenim, kendilerine sarhoş bir kişinin silahla ateş ettiğini anlattı. Olay etnik nedenlerden kaynaklıymış gibi aktarıldı. Ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Burada 30 senedir Türk-Kürt davası yaşamadık. Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür" demişti.PKK'NIN yayın organı Mezopotamya ajansının "İstanbul'da bir hamamda Kürtçe konuştum diye tellak beni sert keseledi" diyen bir kişiyle yaptığı sahte röportaj, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde de yayımlandı. Böylece Sakarya'da işlenen cinayet üzerinden Kandil'in talimatıyla yürütülen algı operasyonu, PKK'nın yayın organlarınca üretilen sahte haberlerle devam ettirildi. Cumhuriyet de bu algı operasyonuna alet oldu.