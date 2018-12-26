Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Yerleşim yerlerinin yeniden tarihi, kültürü ve yaşamla buluşması amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerini kapsayan yapıların inşası, diğer yandan da tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu devam ediyor.

Terör saldırılarında zarar gören binlerce ev ve iş yeri yenilendi, onlarca cami onarılarak ibadete, okullar da eğitim ve öğretime açıldı, tahrip edilen vakıf eserleri, tescilli ve korunmaya değer yapılar restore edildi, teröristlerin evlerinden ettiği vatandaşlar için modern konutlar inşa edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıkça terörden ağır zarar gören 11 ilçede 26 bin konut inşa edildi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bu yerleşim yerlerinde 10 milyar lirayı bulan yatırım hayata geçirildi.