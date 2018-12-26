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Terör örgütü yıktı, devlet ayağa kaldırdı

'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yıkıma uğrattığı 'ın Sur ve Silvan, Mardin'in Dargeçit, ve Nusaybin, 'ın İdil, ve Cizre ile 'nin ilçeleri devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:45
Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıyan teröristlerin kentlerden temizlenmesi, kurulan barikatların kaldırılması, kazılan çukurların kapatılması, patlayıcı tuzaklarının imhası amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasakları doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük başarı sağlandı.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların güvenlik endişesiyle terk ettiği ve teröristler tarafından kullanılan evler başta olmak üzere okul, ibadethane ve kamu binalarında infilak ettirilmesi halinde yüzlerce insanın ölümüne neden olabilecek tonlarca patlayıcı, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirdi.

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Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Operasyonlar süresince yaklaşık bin 500 terörist etkisiz hale getirildi, 3 bin çukur kapatıldı, güvenlik g��çlerince sürdürülen arama tarama çalışmaları kapsamında da ev, bahçe ve yollara tuzaklanan 4 bine yakın patlayıcı imha edildi.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

26 BİN KONUT, 10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yerleşim yerlerinin başarıyla yürütülen müşterek operasyonlarla teröristlerden temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valilik, belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca terörün neden olduğu zarar ve yıkımın giderilmesi için inşa ve ihyaya yönelik yürütülen hummalı çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Yerleşim yerlerinin yeniden tarihi, kültürü ve yaşamla buluşması amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerini kapsayan yapıların inşası, diğer yandan da tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu devam ediyor.

Terör saldırılarında zarar gören binlerce ev ve iş yeri yenilendi, onlarca cami onarılarak ibadete, okullar da eğitim ve öğretime açıldı, tahrip edilen vakıf eserleri, tescilli ve korunmaya değer yapılar restore edildi, teröristlerin evlerinden ettiği vatandaşlar için modern konutlar inşa edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıkça terörden ağır zarar gören 11 ilçede 26 bin konut inşa edildi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bu yerleşim yerlerinde 10 milyar lirayı bulan yatırım hayata geçirildi.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Yerleşim yerleri devlet eliyle yürütülen çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuştu.

TERÖRİSTLERİN TAHRİP ETTİĞİ CAMİLERDEN EZAN SESİ YÜKSELİYOR

'lı teröristlerce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle , , ve Mardin'de yıkılan veya hasar gören camilerden 120'si, yapılan restorasyon ve inşa çalışmaları ile yeniden ibadete açıldı. Bu camilerde yeniden ezan sesi yükselirken, teröristlerin yıktığı camilerin yerine yenilerinin yapımı ile zarar gören diğer camilerin de onarım çalışmaları halen sürüyor.

Terör örgütü PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

SİLVAN

Silvan'da 3 mahallede 3 Kasım 2015'te başlayan ve 12 gün süren sokağa çıkma yasağı kapsamında 22 çukur ve barikat bertaraf edildi. Operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi, 24 el yapımı patlayıcı imha edildi. İlçede terörün neden olduğu zarar hızla yürütülen çalışmalarla giderildi.

SUR

Sur'da, 28 Kasım 2015'te Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Adem Erdur'un şehit edildiği saldırının ardından terör örgütü mensuplarının yakalanması, kamu düzeninin sağlanması, barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve patlayıcıların imhası için başlatılan "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu" 103 günde tamamlandı.

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