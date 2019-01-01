Külliye’de 5 milyon kitaba adım adım

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için kitap tasnif ve katalog çalışmaları hızla devam ediyor. Toplam 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanede şu ana kadar kitap sayısı 1 milyon 392 bine ulaştı. Gazeteci-yazar Mehmet Şevki Eygi'nin kütüphaneye bağışladığı kitaplar üzerinde uzman bir ekip tarafından Yıldız Sarayı'nda çalışırken, bir ekip de Ankara'daki Müzik Üniversitesi'nde 800 bin kitabın katalog ve tasnif çalışmasını yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Kütüphanenin iç kısmındaki çalışmaların yanı sıra giriş kısmında da çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmalarının yanı sıra kitap temin çalışmaları da yapılıyor. Toplam 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphaneye kazandırılan kitap sayısı şu ana kadar 1 milyon 392 bine ulaştı. Yayınların büyük bir kısmı devir ve bağış yoluyla sağlandı.Kütüphaneye Gazeteci Yazar Mehmed Şevket Eygi, 2000 yılında hayatını kaybeden müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un arşivleri bağışlanmıştı. Son olarak da tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurtdışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları geliyor. Şu ana kadar Katar, Fransa ve Şili'den kitapların geldiği belirtildi. Gazeteci-yazar Mehmet Şevki Eygi'nin kütüphaneye bağışladığı kitaplar üzerinde uzman bir ekip Yıldız Sarayı'nda tasnif, katalog ve restorasyon çalışması yapıyor. Ankara'daki Müzik Üniversitesi'nde bir ekip 800 bin kitabın katalog ve tasnif çalışmasını yürütüyor. Benzer bir çalışma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özel olarak ilgilendiği kütüphaneye bir el yazması Kuran-ı Kerim bağışladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve 'en karlı yatırımım' dediği Ömer Nasuhi Bilmen'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da yer aldığı şahsi kütüphanesinin, açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.KÜTÜPHANEDE çocuk, öğrenci ve araştırmacılar için ayrı bölümler oluşturuldu. Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede bir de eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı Kitap Şifahanesi yer alacak. Restoran ve kafelerin de yer alacağı kütüphanede, çocuklar için cep sineması da yapılacak. Kütüphanede 2 bin 400 araçlık otopark da bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin 2019 yılı ortalarında açılması hedefleniyor.