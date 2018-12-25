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D&R’ın en yenileri...

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, en yenilerle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte D&R Top Ten'i...

Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:24
D&R’ın en yenileri...

D&R'da en yeniler dikkat çekmeye devam ediyor. İşte D&R Top Ten'i...

D&R’ın en yenileri...

1.) Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen – Egemen Yayınları

Yürek dağlar engellilerin durumları; hep acınarak bakılır. Bir işe yaramaz sanılır. Şimdi sizlere kendimden bahsedeceğim. Kararı siz verin, işe yarıyorlar mı yoksa yaramıyorlar mı? Engelli bir birey öncelikle kendiyle ve bedeniyle barışık olmalı ki; yaşadığı zorluklara göğüs gerebilsin. Üç aylıkken geçirdiğim menenjit bir diğer adıyla havale nedeniyle beden sağlığından yoksun biriyim. 37 yaşındayım ve kendimi bildim bileli kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum... İhtiyaçlarımı, kardeşlerim ve annem gideriyor. Babam, akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Annem, 7 yıl önce iki beyin ameliyatı geçirdi. Yine de biz çocukları için, ayakta duruyor. Hikâyeler senaryolar yazıyorum. Bu benim ilk kitabım. Kitabımda dört hikaye, bir oyun, bir skeç, bir senaryo, bir de mektup var. Çoğu zaman kitaptaki kahramanların yerine kendimi koyuyorum. Bilgisayar başında yazdığım karakterlerin bedenlerini kendi bedenim gibi kullanıyor, kendi bedenimde sergileyemediğim özgürlüğü o karakterlerin üzerinde sergiliyorum.

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D&R’ın en yenileri...

2.) Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos – Can Yayınları

Vasconcelos'un kuşaktan kuşağa aktarılan kitabı Şeker Portakalı 50 yaşında, dalından koparılmış bir portakalı andıran özel tasarımıyla ve özgün çizimlerle karşınızda.

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D&R’ın en yenileri...

3.) Buz Ejderhası – George R. R. Martin – Epsilon Yayınevi

Küçük ve cesur bir kız olan Adara buz ejderhasını ilk kez ne zaman gördüğünü hatırlamıyordu. Sanki ejderha hep orada, hep onun hayatındaydı. Diğer çocuklar soğuktan kaçarken Adara karda oynar, buz ejderhasını uzaktan izlerdi. Soğuktan korkmuyordu. Kış çocuğuydu o, atalarının bile hayatlarında gördükleri en korkunç kışta doğmuştu. Dört yaşındayken ejderhaya dokunabildi. Beş yaşındayken onun geniş, soğuk sırtına ilk defa bindi. Sonra, yedi yaşına bastığında, sakin bir yaz günü, kuzeyden gelen ateş ejderhaları Adara'nın yaşadığı huzurlu çiftliğe saldırdı. Burayı sadece bir kış çocuğu ve onu seven buz ejderhası koruyabilirdi. Filme de uyarlanacak olan BUZ EJDERHASI, kaçırılmayacak, arşivlik bir eser.

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D&R’ın en yenileri...

4.) Dijital Fark – W. Russell Neuman – The Kitap

"Bu önemli bir . İletişim araştırmalarında yükselen bir şahsiyet olan W. Russell Neuman, teknoloji, kültür, kurumlar, ticaret ve sosyal evrim etkileşimini inceleyerek, dijital çağda iletişimin yapısını ve dinamiklerini isabetli bir şekilde gözler önüne seriyor. Analizi deneylerle desteklenmiş ve kuramsal açıdan anlamlı."

-MANUEL CASTELLS, Southern California Üniversitesi-

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D&R’ın en yenileri...

5.) 1984 (Kırmızı Kutulu Özel Baskı) – George Orwell – Can Yayınları

"George Orwell'in bugüne kadar tüm dünyada yüzü aşkın farklı basımı yapılmış romanı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü bu benzersiz tasarımıyla sunmaktan gurur duyuyoruz. "

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D&R’ın en yenileri...

6.) Kafa'da Kalmasın – Can Yılmaz – İnkılap Kitabevi

Yazmanın tadı müthiş. Kafanın içinde dolaşan binlerce, milyonlarca fikrin, duygunun damıtılarak bir kâğıda dökülmesi harika bir duygu, sadece kendin okusan bile; sadece kendine sakladığın tek bir dörtlük bile heyecan verici ve kışkırtıcı, hayata tutunmanı sağlayan bir bağ, bir yaşama sevinci…

Kendimi bildim bileli yazmak istedim, özel bir şey değil ha, sadece yazmak. Şiir, hikâye, masal, öykü, skeç, gazete kenarı akrostişi, aklıma gelen her şeyi yazmak istedim. Montaigne'nin Denemeler'ine öykünüp nedense! Aynı adı taşıyan "Denemeler" isimli ilk çalışmama başlamam, saman kâğıdına elle yazarak, kendi çapımda matbaacılık oynayarak eserimi karbon kâğıdı ile dört kopya çoğaltmam, karbon kâğıdının kalitesizliği ile ellerimin simsiyah olup yazdıklarımın da boyanarak berbat olması ve ilmek ilmek dokunmuş "eser"in çöpe gitmesi arasında sadece 20 dakika olmasını uzun müddet kendime izah edemedim doğrusu…

Yazarlık serüvenine nasıl başladığını bu sözlerle ifade ediyor Can Yılmaz ve Klişe Hayatlar Matbaası, Yap Bi Babalık ve Bilinmeyen Numaralar kitaplarının ardından bu kez KAFA'da Kalmasın diyor!

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