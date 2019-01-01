Mazlumların duası Erdoğan’ı koruyacak

BUGÜN NELER OLDU

Onun adı Nejla Hallani... Iraklı bir Türkmen... Musul'un Tellismir köyünde, öğretmen eşiyle yaşarken, kanlı savaşın pençesinde hayatının en kötü deneyimini yaşayanlardan. ABD'nin 2001'de Irak'ı işgal etmesi, DEAŞ'ın 2013'te bölgeye yerleşmesi ve sonrasında hedef gözetmeden kenti enkaz yığınına çeviren ABD bombardımanlarının binlerce kurbanından biri... Kızını, oğlunu, eşini ve babasını bu kanlı savaşta kaybeden Hallani, 45 gün boyunca çocuklarıyla yürüyüp ulaştığı Türkiye'ye sığınmayı başarmış. SABAH'a yaşadıklarını anlatan Hallani, Müslümanların tek umudunun Erdoğan olduğunu söylüyor.Türkiye'yi de Irak gibi yapmak istiyorlar. Türk milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bir olsun, diri olsun, tek yürek olsun. Irak'a yaptıklarını Türkiye'ye yapamasınlar. Türk insanları buna izin vermesin. Türkiye zulüm gören Müslümanların tek umudu olduğu için burayı da karıştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır.Hallani ailesinde Erdoğan sevgisi ise dikkat çekiyor. Evin 4 yaşındaki oğlu Ali, Başkan Erdoğan'a ailesini bombalardan kurtardığı için büyük sevgi besliyor. Erdoğan'ın dedesine benzediğini söyleyen küçük çocuk, Erdoğan'ın sesini televizyondan dahi duyduğunda duygulanıyor. Ali, "Erdoğan benim gibi binlerce çocuğu savaştan kurtardı. Benim en büyük hayalim onu bir kez olsun görmek, onunla top oynayabilmek. Erdoğan, benim kaybettiğim dedem gibi" diyor.SAVAŞTAN kaçan Hallani yaşadığı acı dolu hikayesiyle yürek yakıyor. Ailesini kaybeden kadın, savaştan kaçtığı zorlu yolculuğu şöyle anlatıyor:Amerika, Irak halkı bir bütünken araya fitne sokarak önce insanları Kürt, Türkmen ve Arap diyerek birbirine düşman etti. Sonra ülkemizi işgal etti. İşgalden sonra dinine, ırkına bakmadan ayırt etmeden tüm Iraklıları öldürdü. Petrole el koydu, bizi fakir bıraktı. Biz, ne olduğunu anlayamadan ülkemizi karıştırdılar. Bu süreçte taksi şoförü kardeşim Irak'ta ABD askerinin rastgele ateşiyle öldü. Makineye bağlı kalp hastası diğer kardeşim ise makineden ayrılarak hastanede şehit edildi.DEAŞ'ın Musul'a gelmesi ardandan da Musul'dan çıkamadık. İki ateş arasında kaldık. 5 aylık hamile kızımı patlamada kaybettim. Eşim ise onu enkazdan çıkarmaya çalışırken ABD bombardımanı sonucu öldü.17 yaşındaki oğlum ve 75 yaşındaki babamı Türkiye yolunda kaybettik. 45 gün sınırda kaldıktan sonra Türkiye'ye girebildik.