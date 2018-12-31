Yaklaşık 32 bin 419 kişi sorunsuz şekilde Türkiye'ye dönüş yaptı, 3 bin 421 kişi ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi çünkü Suriye'yi huzurlu buldular. İnşallah Tel Rifat ve Münbiç geri alındığında bu bölgeye daha fazla Türkiye'den göç olacak. Halkımız evlerine, ülkelerine geri dönüp huzur ve rahat içinde yaşayacak."