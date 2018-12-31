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Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 19:08
Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerden bir kısmı 'ye geri dönmedi. Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General el Kasım " ve harekatları sonrası bölgeyi güvenli bulanlar Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi" dedi.

Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden oluşan son grup, 'in 'ndaki işlemlerinin ardından 'ye dönüş yaptı.

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Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve gibi ilçeler ile bağlı köylerde bayramı geçiren Suriyelilerin 'ye dönüş işlemleri tamamlandı.

Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Essalame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle 'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından 'ye giriş yaptı.

Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Essalame Gümrük Kapısı Genel Müdürü General Kasım el Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin sağladığı kolaylıklar sayesinde bayramı ülkelerinde yakınlarıyla huzur içinde geçiren 32 bin 419 Suriyelinin Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.

Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

El Kasım, ve harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "'ye yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Allah'a şükürler olsun, huzurlu bir gerçekleşmiş oldu...

Bayram ziyaretine giden Suriyeliler geri dönmedi

Yaklaşık 32 bin 419 kişi sorunsuz şekilde 'ye dönüş yaptı, 3 bin 421 kişi ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi çünkü 'yi huzurlu buldular. İnşallah Tel Rifat ve geri alındığında bu bölgeye daha fazla Türkiye'den göç olacak. Halkımız evlerine, ülkelerine geri dönüp huzur ve rahat içinde yaşayacak."

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