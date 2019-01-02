Başkan Erdoğan Başkent'te projeleri bir bir açıkladı

"AMA BUNLARI BAY KEMAL BİLMEZ! HABERİ YOKTUR"

"Başkentimize 15 bin 621 adet yeni derslik, 10 bin 501 kişilik kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdık. Ankaramıza son 16 yılda 4'ü devlet toplam 12 üniversite kurduk. Bugün 300 bin öğrencimiz Başkentimizde öğrenim görüyor. Toplam 137 adet sağlık tesisi kazandırdık. Ama bunları Bay Kemal bilmez ha! Haberi yoktur."



"ANKARA SAVUNMA SANAYİİNİN DE BAŞKENTİ KALBİ KONUMUNA GELMİŞTİR"

"Ankara'da 95 bin adet konutu hayata geçirdik. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a hızlı tren hatlarıyla bağladık. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hatlarında da çalışmalar devam ediyor. Başkentray'ı hizmetinize sunduk. Atatürk Kültür Merkezi, Gar, Kızılay metro yolunun uzantısı devam ediyor. 2020 yılında tamamlanıyor. Kurtuluş mücadelemizin 15 Temmuz direnişimizin başkenti Ankara, savunma sayaniin de başkenti, kalbi konumuna gelmiştir."

"ARTIK KENDİ UYDULARIMIZI KENDİMİZ YAPIYORUZ"

"2001 yılından bugüne savunma, güvenlik, havacılık ve uzay alanlarında çok önemli gelişmeler yaşandı. Birçok milli projemizi uygulamaya koyarak başarılı sonuçlar elde ettik. Havacılık alanında üretim yapacak ilk fabrikamız bu bölgede inşallah Şubat ayında faaliyete başlıyor. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz. Geçen ay Uzay Ajansı'mızı kurduk."

"YARIN MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK! SİZLER DE HAYRAN KALACAKSINIZ"

"Ankara'da millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. millet kıraathanelerini bir yana koyamayız. Onlar da aynı şekilde aynı hızla devam edecek. Yarın sizlere sayın başkan adayımız müjdeyi verecek. O da Ankara'daki özellikle stadyumu sizlere açıklayacak. Sizler de animasyonda o projeyi gördüğünüz zaman hepiniz de buna hayran kalacaksınız."