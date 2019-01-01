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  • Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Son dakika haberi... 'nin adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Başkan , 'un ardından bugün de 'nin adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Başkan adayıyla açıklanan ve ilçelerle devam eden o isimler..

Giriş Tarihi: 01.01.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 20:43
Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin AnkaraBüyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte o isimler...

Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte o isimler...

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Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki

Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

AKYURT - HİLAL AYIK

(AKYURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)

Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

ALTINDAĞ - ASIM BALCI

( BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)

Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

AYAŞ - BURHAN DEMİRBAŞ

(AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI)

Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

BALA - AHMET BURAN

(BALA KYK MÜDÜRÜ)

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