Son dakika haberi... AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! İşte isim isim o Ankara adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından bugün de AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Başkan adayıyla açıklanan ve ilçelerle devam eden o isimler.. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin AnkaraBüyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte o isimler... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte o isimler... Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AKYURT - HİLAL AYIK ALTINDAĞ - ASIM BALCI AYAŞ - BURHAN DEMİRBAŞ BALA - AHMET BURAN