ABD heyeti FETO’nun iadesi için Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarına yönelik 15 eyalette FBI'ın yürüttüğü "vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama" gibi suçlardan sürdürülen soruşturmalar kapsamında ABD'li bir heyet dün Türkiye'ye geldi. Söz konusu soruşturmalarla ilgili Türkiye'den adli yardım talebinde bulunan heyetten aralarında FBI yetkilileri ile 1 savcının da bulunduğu 5 kişinin ilk durağı Ankara Adliyesi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylam'la bir görüşme gerçekleştiren heyet daha sonra 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçti.Darbe toplantılarına katılan gizli tanıklar "Kuzgun" ve "Şapka" kod isimli eski askerlerin SEGBİS yöntemiyle ifadeleri dinlendi. İki sanık, Feto'nun talimatı ve Adil Öksüz'ün yönetiminde yapılan darbe toplantıları ve içeriklerini anlattı. İfadeler tercümanlar vasıtasıyla ABD'li heyete aktarıldı. Heyet de söz konusu ifadelerle ilgili rapor tuttu. Heyetin FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ı ise yüz yüze dinledi.Örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait darbe girişimindeki rollerine ilişkin yeni telefon delilleri de Siber Suçlarla Mücadele polislerince alınarak ABD'li heyete teslim edildi. Çiçek'in Gülen'le darbe faaliyetlerini görüşmek için kullandığı ABD hattının 7 Mart 2016'da 02.36'da (Türkiye saati) FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftlik evinde sinyal verdiği tespit edilmişti.GÖRÜŞMELER, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya koyulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor. ABD'li heyet hafta sonuna kadar Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak. Heyetin, bugün de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giderek devam eden soruşturma ve uygulanan usuller hakkında bilgi alacağı bildirildi. Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile darbe toplantılarının yapıldığı Muhafız Alayı ve TRT davalarını açan, ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ankesörlü telefon soruşturmalarını yürüten Ali Alper Saylan, geçen yıl Gülen'in iadesi konusunda ABD'de temaslarda bulunmuştu