Mustafa Bozbey kimdir? CHP'nin Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey oldu

Hali hazırda Nilüfer Belediye Başkanı görevini yürüten Mustafa Bozbey, CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye adayı oldu. Mustafa Bozbey konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor.

Mustafa Bozbey kimdir?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden galip çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde CHP'den bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Mustafa Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve kazandı.

