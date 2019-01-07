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Son dakika: ’da ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Son dakika... 'da /PDY silahlı terör örgütünün yeni bir yapılanma içerisinde olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Örgütün para akışına yönelik kargo poşeti içerisinde 20 bin USD, 12 bin TL ve dijital materyaller içerisinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 09:36
Son dakika: Van’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van'da yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve örgütsel faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacıyla esnafların bir araya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi.



20 BİN USD, 12 BİN TL

Açıklamada, "5 Ocak 2019 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan eş zamanlı operasyonda; A.Y., N.S.Y., S.D., Z.D., M.D., B.S., C.G. ve M.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içerisinde 20 bin USD, 12 bin TL ve dijital materyaller içerisinde bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıslar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

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Son dakika: Van’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
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