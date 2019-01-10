‘3 çocuğunu tehdit etti’

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Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'ye yönelik, 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Şişli Belediyesi'nde görevli 3 tanık dinlendi. Tanıklardan Özel Kalem Müdürü Taner Biçel, "Asker kökenli kırk yıllık devlet memuruyum. Hayri İnönü, Sarıgüller tarafından 'üç çocuğunun öldürmekle tehdit edildiğini' söyledi" dedi. Mahkeme, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi. Baba oğul Sarıgül hakkında İnönü'ye hakaret ile tehdit ettikleri iddiasıyla toplam 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.