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Adliyeye silahıyla girmek istedi

’na gizli servislerin kullandığı kalem türündeki bir silahla girmek isteyen Murat E. tutuklandı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Adliyeye suikast silahıyla girmek istedi
İstanbul Adalet Sarayı'nın D Kapısı'ndan binaya girmek isteyen Murat E. (25) X-Ray cihazından geçirilen çantasındaki metal yoğunluğun yüksek olması üzerine durduruldu. Şüphelinin çantasında, maytap, jilet ve gümüş renkli özel yapım kalem görünümlü namlu kısmında yivin bulunduğu iğneli bir silah ele geçirildi.
Murat E. "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma" suçu kapsamında gözaltına alınırken savcılıktaki sorgusunda silahı 3 yıl önce Kemerburgaz yolu üzerinde bulduğunu söyledi. Silahın içinde bir kurşun olduğunu belirten şüpheli çantasında ele geçirilen torpili de arkadaşının verdiğini söyledi. Murat E.'nin ifadesi inandırıcı bulunmadı. Murat E.'nin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle bağlantısı ve adliyeye suikast amacıyla gelip gelmediği araştırılıyor. Murat E.'nin üzerinden çıkan flaş bellek ile cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Aynı binada daha önce 31 Mart 2015'te terör saldırısı sonucunda Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi ve ele geçirilen silahın gizli servis silahı olması suikast senaryolarını güçlendiriyor. Sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanan Murat E. cezaevine gönderildi.
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Adliyeye suikast silahıyla girmek istedi
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