FETÖ’cü müdür, Fikret İnan’ın dosyasını sümen altı etti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fi Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede İnan'ın yıllar önce şüpheli durumda olduğu bir soruşturma dosyasından adının dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç tarafından çıkarıldığı yer aldı.Nedim K. isimli tanık ifadesinde 2011'de adının bir olaya karıştırıldığını polis fezlekesinde azmettirici olarak Fikret İnan adının bulunmasına rağmen, bu olayın dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ardıç tarafından sümen altı edildiğini anlatarak "Ardıç ile İnan birlikte hareket ediyordu" dedi.İddianamede İnan'ın birçok proje açılışına Hakan Şükür ve bugünlerde Millet İttifakı'nın Ordu çatı adayı olarak aday olacağı öne sürülen İdris Naim Şahin'i davet ettiği belirtiliyor. Bir dönem Fi Yapı'nın taşeronluğunu yapan FETÖ şüphelisi Coşkun Can, ifadesinde İnan'ın ABD'ye giderek FETÖ elebaşı ile yüz yüze görüştüğüne ilişkin duyumlar aldığını aktardı.