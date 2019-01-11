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Son dakika: Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi 'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı

Gelen son dakika bilgisine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi 'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 10:59
Son dakika: Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan, çiğ köfte markasının sahibi iş adamı Murat Sivrikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir yıldır firari olan iş adamı Sivrikaya'nın kentte bir adreste gizlendiği istihbaratı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Sivrikaya'nın kullandığı aracı tespit eden ve takip başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan çiğ köfte firmasının kurucusu ve sahibi olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddia edilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Son dakika: Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı
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