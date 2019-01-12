Başkan Erdoğan ağlayan çocuğa böyle seslendi: Deden kurban olsun sana

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa "Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dedi. Erdoğan'a sesini duyuran çocuk daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

AĞLAYAN ÇOCUK BAKIN KİM ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen 13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca "Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye bağırdı.

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