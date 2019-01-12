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Belediye Başkan adayları belli oldu

'nin ocaeli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Kocaeli'de AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 16:26
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu
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AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADNAN TURAN

Kandıra'nın Kaymaz Köyü'nden olan Adnan Turan, 1973 Kandıra doğumlu. İlkokulu Tavşantepe İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu'nda, ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda, liseyi endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında ticarete atıldı. Askerlikten sonra iş yerini Turanay Turizm Seyahat Acentesine çevirdi. 2002-2009 yılları arasında Kocaeli Kandıralılar Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2005 yılında 'de aktif siyasete atıldı. 2009-2012 arasında 2015-2018 yılları arasında 3 dönem AK Parti Kocaeli il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu dönem içerisinde il SKM başkan yardımcılığı, insan haklarından sorumlu başkan yardımcılığı, ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve son olarak da teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Amatör spor kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Ayrıca KOTO yönetim kurulu üyesi. Evli ve 4 çocuk babası.

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AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ YILDIRIM SEZER

1970 tarihinde Saraylı da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Gölcük'te 1987 yılında da Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında Barosuna kaydolan ve 5 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Avukat bir dönem de başkanvekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosunun geçen ay yapılan Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi. GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Ali Yıldırım Sezer evli iki çocuk babası.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AZİZE SİBEL GÖNÜL

12 Ağustos 1966′da İstanbul'da doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında Milletvekili seçildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesi.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ

1976 yılında doğan Bünyamin Çiftçi, ilk, orta ve lise eğitimini Çayırova'da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak yaptı. Siyasete 'nin kuruluşu ile birlikte başladı, Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Bünyamin Çiftçi evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ DİLOVASI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMZA ŞAYIR

Dilovası'nda kurulu bulunan Polirem Kimya A.Ş.'nin sahibi, Dilovası Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Dilovası ilçe başkan yardımcısı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası belediye başkan adayı oldu. 1989 yılından bu yana Dilovası'nda yaşıyor. Dilovası'nda kurulu bulunan Polirem kimya A.Ş.'nin sahibi. Hamza Şayir evli ve 3 çocuk babası.

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları belli oldu

AK PARTİ KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL YILDIRIM

1973 yılında Karamürsel'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yıldırım, 1997 yılında Oxford House College'de (İngiltere) yabancı dil eğitimi aldı. Siyasi hayatına 1994 yılında DYP Gençlik Kollarında başladı. 28 Mart 2004, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DP adayı olarak kazandı. İsmail Yıldırım, 18 Ağustos 2010 Tarihinde 'nin İl merkezinde düzenlediği miting töreninde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın rozet takmasıyla Ak Parti'ye katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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