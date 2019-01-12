Başkan Erdoğan AK Parti Kocaeli adaylarını açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.





Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedekarlığın değerini çok iyi bulur.

RABBİM İNŞALLAH BİZLERE NASİP ETSİN

31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok görev düşüyor. Rabbim inşallah bizlere, gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da gerek Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazmayı nasip etsin"

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"TALİMAT VERİYORUM, ADRESLERİNİ BULUP KAYIT YAPTIRACAKSINIZ"



AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçemize gelmiş üyelerini hemen kayda geçireceksiniz. Oy verme hakkı olan her gence ulaşıp onları bilgilendireceksiniz. Kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz.