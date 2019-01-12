İşte Münbiç planı

BUGÜN NELER OLDU

Genelkurmay karargahında kurulan özel bir ekip uzun soluklu çalışma sonrası Suriye'deki askeri harekat stratejisini tamamladı. İlk olarak hedefte Münbiç olacak. Oluşturulan 5 aşamalı Münbiç yol haritasına "sıcak plan" adı verildi.Askeri planın ilk aşaması, Fırat Nehri'ne 35, Türkiye'ye 40 kilometre uzaklıkta yer alan Münbiç'deki terör oluşumuna yönelik harekatla başlayacak.Türkiye'ye Fırat Nehri'nin doğusu ve batısını kontrol altına alma fırsatı verecek Münbiç için ilk cephe, Aynel Arap (Kobani) ile Tel Abyad arasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşında stratejik bir noktadan açılacak.Mehmetçik açılan cephe hattında 'cep' diye tabir edilen sınır içinde derinliği olan alanlar tesis edecek.Akçakale tarafından başlatılan harekat, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde bulunan Ayn İsa yönünden direkt güneye doğru olacak.ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle Ayn İsa'daki ABD üssü de Türk üssü haline getirilecek. Bu hamleyle Rakka başta olmak üzere Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin elini güçlendirecek.Harekat planının ilk aşamasının nihai hedefi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağı olan ve Rakka'nın 50 kilometre batısında yer alan Ceber Kalesine kadar uzanacak. Tıpkı bir hilal şeklinde oluşturulan askeri hatla Münbiç kuşatılacak.Operasyonun ikinci cephesi ise Cerablus'tan açılacak. Oluşturulan hilal şeklindeki hatta yıldız ise terörden arındırılan Münbiç olacak. Bunun içinde Mehmetçik her iki cephede çeperden merkeze ilerleyecek.Kara birliklerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan asker indirmesi de yapacak. 10'ar kişiden oluşan özel kuvvet ve komando timleri kritik noktalara indirilecek.Bu arada Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araç yüklü konvoy dün Hatay'a ulaştı.Münbiç, terör örgütünden arındırıldıktan sonra Karakozak köyündeki Süleyman Şah'ın eski türbesinin bulunduğu alan ile Misak-ı Milli sınırlarının güney hudut taşlarından biri niteliğinde olan Caber Kalesi de kurtarılarak etrafı güvenli hale getirilecek. Türbe 1973'te Caber Kalesi'nden Karakozak köyüne taşınmıştı. Bu noktadan da şimdiki yerine getirilmişti.