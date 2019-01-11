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Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Giriş Tarihi: 11.01.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 17:12
Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Sınır birliklerine takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay'a ulaştı.

Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.

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Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi.

Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!

Burada tırlardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!
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Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!
Tırlardan tek tek indirilip böyle yola çıktılar!
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