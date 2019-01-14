AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Birlikte yönetelim

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin tüm hızıyla sürdürdüğü seçim kampanyasının hazırlıkları bitmek üzere. Seçim kampanyasının ana sloganı 'Birlikte Yönetelim" olacak. AK Parti 2009'daki seçim kampanyasında 'İşimiz Millet, Gücümüz Millet", 2014'teki seçim kampanyasında ise 'Daima Hizmet, Daima Millet" sloganını kullanmıştı. 31 Mart seçimlerinde ise bunlardan farklı hem AK Parti'nin 2023 vizyonunu hem de gönül belediyeciliğine de kapsayan bir slogan kullanacak. AK Parti'de 27 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Antalya programı ile aday belirleme süreci sona erecek. 31 Ocak'ta ise Ankara Spor Salonu'nda bütün adayların da katılacağı toplantıda Başkan Erdoğan AK Parti'nin yerel seçim vaatlerini içeren seçim manifestosunu açıklayacak. Manifestonun açıklanmasından bir gün sonra yani 1 Şubat'ta ise AK Parti seçim kampanyasının startını verecek.AK Parti seçim kampanyasında 'Erdoğan belediyeciliğine' vurgu yapacak ve vatandaşa 'Birlikte yönetelim' diyecek. AK Parti bu seçim kampanyasını daha önceki kampanyalardan da daha uzun tutacak. Bugüne kadar 40-45 gün kampanya yapan AK Parti ilk kez 60 gün kampanya yapacak. Kampanyanın ilk 20 günü AK Parti belediyelerinin bugüne kadar yaptığı hizmetler anlatılacak. Geri kalan 40 gün ise AK Parti adayları vaatleri ile ön planda olacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri kampanyanın ikici bölümü olan 40 günlük sürede yapması bekleniyor. Bu süre kapsamında Erdoğan'ın 50'in üzerinde ile giderek miting düzenleyeceği ifade ediliyor.