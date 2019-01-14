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Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten başörtüsü için skandal ifadeler!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli köşe yazısında başörtülü kadınlar için skandal ifadeler kullandı. Özgentürk, başörtüsünün İslam'da yeri olmadığını ve Sümerler’de fahişe kadınlardan geldiğini söyleyerek aşağılık yakıştırmalarda bulundu. Özgençtürk'ün bu yazısına sosyal medyada toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 18:03
Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten başörtüsü için skandal ifadeler!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli köşe yazısında başörtülü kadınlar için skandal ifadeler kullandı. Başörtülü kadınların, taktıkları başörtüsünün tarihi olarak nereden geldiğini bilmediğini iddia eden Özgentürk, İslam düşmanlığına kılıf uydurmak için de Sümerler'den geldiğini iddia ettiğ bir geleneği alçak ifadelerle örnek göstererek, "Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum." dedi.

İşte Özgençtürk'ün yazısındaki skandal ifadeler!

"FAHİŞELİK YAPAN KIZLARIN..."

"Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş."

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Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten başörtüsü için skandal ifadeler!
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