Hepsine inat bu ülke, bu millet dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni'ne katıldı. İşte Erdoğan'ı buradaki konuşmanın satırbaşları:



BU ÜLKEYİ HAZMEDEMEYENLER: Ne dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta yoluna devam edecek. Savunma sanayii alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumdadır. Yola çıktığımızda savunma sanayiindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi. Ama şimdi yüzde 68'e kadar ulaştık. Yeter mi, yetmez, daha da çıkacağız. Niye? Çünkü bizim caydırıcılığımızın da teknolojiyle beraber çok daha ileri bir konuma gelmesi lazım. Bunun yolu da her zaman ifade ettiğim gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Birilerine bunu bırakamayız, birilerine emanet edemeyiz.

"Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir"

YANLIŞ ENSTRÜMANLAR KULLANIYORLAR: Çünkü biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir milletiz. Bunu en son 1974 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. Şimdi de aynı oyunlar oynanıyor. Nerede, Suriye'de. Fakat şimdi bu oyunları oynayanlar şunu bilmeli ki kullandıkları enstrümanlar, insan olarak söylüyorum, yanlış enstürmanlar. O yanlış enstürmanlar onları aldatıyor, ama bizi aldatamayacaklar.







AMBARGOYU KALDIRMAK İÇİN KENEVİR ŞARTI KOYDULAR:

Ambargonun kaldırılması için ülkemizden talep edilen öncelikli şartlar arasında afyon ve kenevir ekimiyle ilgili kısıtlamaların yer alması konunu bir başka önemli boyutudur. Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyordu. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması son derece manidardır. Tarım Bakanlığımıza söyledik, bir kenevir ekimi süreci başlatalım, bu süreci başlatacağız.

"Bize yasakladılar ama kendileri cayır cayır ürettiler"

ŞİMDİ DE BİZİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR:

Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'na ilişkin 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savuma sanayisinin temellerini atan merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan, millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizlere, çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar.



CHP'DEN MİLLİ TAVIR BEKLENMEZ: Ülkemizin savunma sanayisini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böylesi bir meselede yerli ve milli tavır beklemiyoruz. 24 Haziran seçimlerindeki yegane başarısı bölücü örgütün siyasi uzantılarını Meclis'e taşımak olan bir parti, zaten başka türlü hareket edemez. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA'lardan rahatsızlık duyan milletvekillerinin bulunduğu bir parti elbette farklı davranamaz.







TAYYİP ERDOĞAN BÖYLE BİR YOLA TEVESSÜL ETMEZ: Ben şahsen Tank Palet Fabrikası'nda çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Fabrikamızın satılması yalanını uydurarak böyle bir durum olmadığı halde, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar, Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir, bundan sonra da etmez.



PERSONELİN TASFİYE SÖZ KONUSU DEĞİL: Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından, ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikamızın verimliliğini, üretkenliğini, teknoloji kapasitesini ve gücünü arttırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da konuştu

ORAYA YENİ YATIRIMLAR YAPILACAK: BMC Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığına alan dev, güçlü bir firmadır. Zira orada yapılacak olan işler, fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın, üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Şimdi oraya yeni teknoloji yatırımlar yapılacaktır ki bu 40-50 milyon doları bulacak. Daha adım atılmadan, işletme süreci başlamadan bu tür gösterilere girmek çok yanlış, çirkin. Kusura bakmasınlar, biz bu tür şeylere prim vermeyiz. Burada yapılan iş, özelleştirme de değildir. İşletme hakkının belli şartlar, süreler, kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir.



LÜTFEN YANLIŞ İÇİNE GİRMEYİN: Arifiye'de yanlışlar içine girenlere sesleniyorum. Burada dev bir yatırım yapılıyor. Burası bütünüyle bittiğinde 10 bine varan istihdamı sağlayacak. Böyle bir adımı atan markanın kalkıp da orada işçilerin önünü kesmesi mümkün olur mu? Lütfen bu tür yanlışların içine kimse girmesin.







'TUĞRA' KAMYONUN TANITIMI YAPILDI

BMC'nin kamyonu Tuğra'nın reklam filmi ilk kez törende yayınlandı. Daha sonra Tuğra kamyonu salona getirildi. Erdoğan, Tuğra ile ilgili, "İnşallah ülkemizin bütün yollarına farklılık katacaklar" dedi.



TARİHİ TEMEL

Karasu'daki BMC Üretim ve Teknoloji Üssü'nün temelini atan Erdoğan "Bu tarihi bir adım" dedi. 500 milyon dolarlık tesis, 10 bin istihdam sağlayacak ve yılda 5 milyar dolarlık katma değer üretecek" dedi.







YERLİLİK-MİLLİLİK BEKAMIZ İÇİN ZORUNLULUK

Temel atma töreninde konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin kendi silahlarıyla güçlü, caydırıcı ve başarılı olmaya mecbur olduğunu belirterek, "Yerlilik ve millilik ülkemiz için tercih değil, bekamızı ilgilendiren olmazsa olmaz bir zorunluluktur" dedi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılık sıkıntılarını geçmişte yaşadığını anlatan Akar, "En zor zamanlarda parasını verdiğimiz silahı, mühimmatı bile vermediler. Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin mili savunma teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik, millilik oranını bugün 68'lere ulaşması başarılı olunduğunun en önemli göstergesidir" dedi.