Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istendi

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Yusuf Memiş'in örgüt üyesi olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Adana'da görülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün 'yargı imamı' olduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen Yahya Balcı yakalandı. Adliyeye sevk edilen Balcı tutuklandı. FETÖ'nün hain darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.