Trump’la anlayış birliğine vardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin siyaset ve diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak Suriye meselesini müttefiklik ruhuna uygun şekilde çözmek için üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğini belirterek, "Yeter ki bizim hakkımıza, hukukumuza, hassasiyetlerimize riayet edilsin. Bu yapıldığı sürece dostlarımızla sonuna kadar yol yürümekten asla geri durmayız, çekinmeyiz. Sayın Trump ile dün (önceki) akşam tüm bu konularda tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum."dedi. Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, özetle şöyle dedi:

"31 Ocak'ta artık seçim kampanyamızın resmi başlangıcı..."

Tüm dünyaya sesleniyorum. Ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye'den değil Irak'tan da gelenler var. Saddam döneminden itibaren biz Keldanileri, Ezidileri, Kürtleri, Arapları ülkemizde misafir ettik. O dönemde 500 bine yakın mülteciyi biz ülkemizde misafir ettik. Şimdi de yine Suriye'den ve Irak'tan Araplar ağırlıklı olmak üzere, Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi biz ülkemizde misafir ettik, hala misafir ediyoruz. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık. Bunu herkesin bilmesi, kabullenmesi lazım.

"Gazi Mustafa Kemal'in binbir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayimizi..."

TÜRKİYE, KÜRT KARDEŞLERİMİZİN DE DEVLETİ

Biz terörle el ele gezemeyiz, teröristlerle birlikte olamayız. PKK, PYD-YPG, DEAŞ, yanımıza asla sokulamaz. Bunları, açtıkları çukurlara ülkemizde nasıl gömdüysek, sınırlarımız dışında da yine aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm dünyaya sesleniyorum..."

Sayın Trump'ın başkan seçilmesinin ardından, kendisinin Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içinde olduğunu görmekten tabii ki memnuniyet duyduk. Bize ifade edilen bu yaklaşımlar, maalesef uzunca bir süre fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak için hazırlıklarımızı son kez gözden geçirirken Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşme bizim açımızdan gerçekten umut verici bir içeriğe sahipti. Sayın Başkan Amerika'nın Suriye'deki askerlerini tümüyle çekeceğini, DEAŞ artıklarıyla mücadeleyi de Türkiye'ye bırakacaklarını gayet açık ve net bir şekilde bize ifade etti. Askeri harekâtımızı biz de beklemeye aldık. Elbette arada bir takım çatlak sesler çıkıyordu ama biz asıl muhatabımızın Sayın Trump olduğunu bildiğimiz için bunları çok da önemsemiyorduk. Ne var ki dün (önceki gün) Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen birtakım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen harekete geçtik. Dün (önceki) gece bu meseleleri kendisiyle konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölgeyi (bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından ifade edildi ki bu 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir hat) konuştuk. Türkiye olarak önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek olduğunu vurguladık. Bizim Suriye'de hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı, buna karşılık PKK/ YPG'nin kendisine tabi olmayan Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan gruplara zulmettiğini ifade ettik. Hristiyanlara yönelik bu terör örgütlerinin neler yaptıklarından herhalde bilgisi yoktu ki bu konuda bizim bu aydınlatmamızdan memnun olduğunu ifade etti.Türkiye, siyasetin ve diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı savunan bir ülke olarak, bu meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde çözmek için üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Yeter ki bizim hakkımıza, hukukumuza, hassasiyetlerimize riayet edilsin. Bu yapıldığı sürece dostlarımızla sonuna kadar yol yürümekten asla geri durmayız, çekinmeyiz. Sayın Trump ile dün (önceki) akşam bu konularda tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.







Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. Oyuna gelmeyin. PKK teröründen beslenen parti ve yandaşlarına oylarınızı vererek zayi etmeyin.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkede yaşayan herkesin, en başta da Türküyle Kürdüyle Arabıyla tüm kardeşlerimizin devletidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

20 MİL DAHA DA UZATILABİLİR

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detaylarıyla ilgili soruya Erdoğan, "30 kilometre bir derinliktir, üzerinde tüm ilgili arkadaşlarımızın konuşabileceği, değerlendirmeler yapabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir hatta ve hatta 20 mil daha da uzatılabilir ve bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Özellikle biz, TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleri lojistik olarak maddi destekleri bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş, çözmüş oluruz. Bu göçü de bir defa tamamıyla engeller." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge konusu, operasyonun yine ertelenmesi anlamına mı geliyor? YPG ne olacak?" sorusu üzerine, "O ayrı bir konu, o ayrı bir konu. YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist. Biz kalkıp da güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? Şu anda DEAŞ'ın durumu neyse, bize göre YPG ve PYD de aynıdır, hiç farketmez. Onların akıbeti neyse, onların akıbeti de o olmalı." diye konuştu. "YPG başka bölgelere mi kaydırılır?" sorusuna Erdoğan, "güvenli bölge dediğimiz zaman, bütün bu terör örgütlerinden de orayı temizleyeceksin" karşılığını verdi. Erdoğan AK Parti'nin belediye başkan adayları belirleme süreciyle ilgili olarak da 'Kendisi veya istediği birisi aday olamadı' diye partimize tavır alan kişi, bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Partili olmamış demektir. Bugüne kadar egosunun değil, davasının peşinden gidecek gönül erleriyle yol yürüdük" dedi.







ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Başkan Erdoğan'ın her gittiği yerde çocuklarla kurduğu özel iletişim dikkat çekiyor. Milyonlarca çocuğun sevgisini kazanan Erdoğan'a grup toplantısını izleyen iki kız çocuğu da 'Tayyip dede' diye bağırdı. Başkan Erdoğan, yanına çağırdığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.







KENEVİR SÜRPRİZİ

AK Parti Grup Toplantısı renkli görüntülere sahne oldu. Onlardan biri de Eski CHP milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Başkan Erdoğan'ın kenevir üretiminin yeniden başlatılmasıyla ilgili talimatına destek için salona kenevirden yapılan çantayla gelmesi oldu.