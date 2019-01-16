Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum’da

Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum’da

Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan , ziyareti kapsamında bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 15:44
Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum’da

İstanbul'dan özel uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na gelen El Aissami Maddah'ın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı. Ziyarette dünyanın en büyük altın üretici olan Venezuela ile ticari işbirliği noktasında görüşmeler yapılarak neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmiş ziyarette iş insanı Ahmet Ahlatcı'nın sahibi olduğu rafineri hakkında Maduro'ya bilgi vermişti. Bu görüşmenin ardından Ahlatcı ile yakından ilgilenen Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki altınların işlenmek üzere Çorum'a gönderebileceklerini ifade etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela Başkan Yardımcısı Maddah, Çorum’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN