Amaçları FETÖ devleti kurmaktı

15 Temmuz darbe girişiminden önce 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlere ilişkin 75 sanıklı FETÖ davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı örgütün nihai amacının "teokratik totaliter rejim kurmak" olduğu belirtildi.



KAİNAT İMAMI YÖNETECEKTİ

Sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'nın, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına, 3 sanığın da 10 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildiği FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında, sanıkların "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarını işlediklerine dair gerekçelere yer verildi.





İlhan İşbilen



Gerekçeli kararda, sanıkların örgütün ideolojisini ve nihai amacını çok iyi bildikleri, örgütün devleti ele geçirip ve anayasal düzeni değiştirip, elebaşı Gülen'in sözde kainat imamı olduğu zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter bir düzen getirmek istedikleri vurgulandı.

Kararda, bu amaç doğrultusunda "Başta TSK olmak üzere emniyet, adliye ve sivil toplumun önemli kesimleri baskı altına alınarak, medya tarafından sistemli ve planlı bir şekilde yapılan algı yönetimiyle yapılan soruşturmalar ve açılan davalar sonucu tüm toplum kesimleri korkutulup baskı altına alınmış, TSK ve emniyette örgüte karşı veya engel olabilecek kadrolar tasfiye edilerek bu kritik görevlere örgüt mensuplarının gelmesi sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.





Alaeddin Kaya



KİTLESEL TASFİYEYE BAŞLADILAR

FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.

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