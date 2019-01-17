Güvenli bölge için 5 kırmızı çizgi

1- TSK'nın koordinasyonunda "İç Güvenlik İstikrar Gücü" kurulacak.

2- Türkiye teröre lojistik destek sağlanan noktalarda örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle güvenli cepler oluşturacak.

3- Teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacak.

4- TSK, terör riskini ortadan kaldırmak üzere gerekirse 32 kilometre derinliğe inebilecek.

5- Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak.



Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu alanda kamu düzenin tesis edilmesi için Türkiye'nin önerdiği yol haritası netleşmeye başladı. İlk olarak terör örgütlerinden arındırılacak bölgede, TSK'nın koordinasyonunda Suriyelilerden oluşan "İç Güvenlik İstikrar Gücü" kurulacak. Teröre lojistik destek sağlanan geçiş noktalarının kesilmesi için güvenli 'cepler' oluşturulacak. Bölgedeki şehirlerde teröre bulaşmamış isimlerden yerel meclisler kurulacak. Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de hayata geçirdiği modelin bir benzeri güvenli bölge için de uygulanacak. TSK, terör riskini bertaraf etmek için için gerekirse 32 kilometrede daha derine inebilecek. Güvenlik tesis edildikten sonra bölgenin yeniden imarı ve Suriyeli mültecilerin bölgeye yerleşimiyle ilgili çalışmalar hız kazanacak.



İSTİKRAR GÜCÜ GELECEK

Güvenli bölge öncelikle terörden arındırılmış bölge olacak. Bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol edilerek, terörist gruplardan temizlenecek. PKK/ YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu bölgede barınması söz konusu olmayacak. Terör örgütü YPG veya DEAŞ saflarında yer almayan gruplardan ve kendi yöre insanından oluşan iç güvenlik istikrar gücü kurulacak. Bu güç bölge halkını koruyacak, kollayacak.

Teröre lojistik destek sağlanan noktalarda örgütün şah damarını kesmek üzere öncelikle sınır içinde derinliği olan güvenli cepler kurulacak. Teröristlerin geçiş güzergahları tutulacak. Türkiye'nin, terörle mücadelesini gözetecek şekilde

TSK, terör riskini bertaraf etmek için gerekirse 32 kilometrede daha derine inebilecek, sıcak takip yapabilecek. Güvenli bölgede konuşlandırılacak olan TSK birlikleri, sınır hattına yerleştirilen ve menzili 40 kilometre olan Fırtına Obüsleri ile bir şemsiye altına alınacak. Güvenli bölgedeki TSK ve ÖSO birlikleri hem gözetleme hem ateş gücü olacak. Güvenli bölgeye bir saldırı ya da bir tehdit hissedilirse Türk Hava Kuvvetleri devreye girecek. Havadan uçaklar bombalayacak, karadan ise zırhlı birlikler ve ÖSO müdahale edecek.

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