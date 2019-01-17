O gazeteci sınır dışı edildi!

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini bildirdi.

Sınır dışı kararının, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." bilgisini verdi.

"İŞ BİRLİĞİNİN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI SÜRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan Türkiye'nin, 2 binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban verdiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle iş birliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda iş birliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz."