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'dan paylaşımı

"" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 22:03

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi ve geliştiricisi BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada binlerce kişinin katıldığı "10 years challenge" akımına 10 yıl önceki İHA yapımına başladıkları fotoğraf ve günümüzde üretilen TB2 Bayraktar İHA'nın fotoğraflarıyla katıldı. Bayraktar'ın 2009 ve 2019'da üretilen İHA'ların fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bayraktar bu paylaşımını "10YearChallenge" ve "Milliteknolojihamlesi" etiketleriyle paylaştı.

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Selçuk Bayraktar'dan 10 Years Challenge paylaşımı
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