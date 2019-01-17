Trump’ın kararını saldırı etkilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de ağırladığı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:



GERİ DURMAYACAĞINA İNANIYORUM:

(Münbiç'teki saldırıyla ilgili) Bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki şu anda Amerika'nın, Sayın Trump'ın almış olduğu kararı etkileme anlamında olabilir. Fakat Sayın Trump'ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Bir geri durma sözkonusu olabilirse bu bir defa DEAŞ'ın bir zaferi olur. Biz tam aksine DEAŞ'ın üzerine ülkemiz de dahil olmak üzer gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Kaldı ki 20 mil meselesi artık bir güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu konuda da Türkiye 911 kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım atacaktır.

Başkan Erdoğan'dan Münbiç değerlendirmesi: "Trump'ın kararını etkileme anlamı olabilir"

TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SONUNA KADAR MÜCADELEYE VARIZ:

(Trump'la görüşmede silahların toplanması gündeme geldi mi?) Bu mesele gündeme gelmedi. Bizim Sayın Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki Amerika askerlerinin çekilmesi ve bu çekilme esnasında müşterek neler yapabiliriz. Bir diğer önemli konu da buradaki 20 mil güvenli bölge konusu bunun üzerinde hassasiyetle durduk. Bu konuda da Türkiye olarak biz bu güvenli bölgeyle ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere buradaki tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte biz varız, biz onlarla savaşırız. Tüm mesele Suriye'nin bütünlüğünü korumaktır. Suriye'deki Arabıyla, Kürdüyle ile Hristiyanı ile kim varsa hepsinin orada güvence altında yaşaması için gerekenleri nasıl ki 4 milyon Suriyeli ülkemizde misafir ediyorsak orada da Suriye'nin yerli halkının birlik, beraberlik içinde yaşamasına imkan tanıyalım istiyoruz.







TRUMP'IN KARARLILIĞINI GÖRDÜK:

Bir spekülasyon var, nedir bu spekülasyon? Türkiye'nin Kürtler karşı farklı bir uygulama içinde olduğu. Tabi bunun tamamen uydurma bir haber olduğu. Zira böyle bir şey olmuş olsa biz sadece Kobani'den 300 bin Kürt'ü ülkemizde şu anda halen misafir ediyoruz. Suriye'deki Hıristiyanlara Aramilere özellikle onlara karşı PYD-YPG terör örgütleri acımasız uygulamalar yapmışlardır, birçoklarına zulüm etmişlerdir, öldürmüşlerdir. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, Türkmenlere kapılarımızı açtık. Bunları aramızda konuşma fırsatı bulduk ve bu çekilme sürecinin de devam edeceği noktasında Sayın Trump'ın kararlılığını gördük.



AB MESAJI:

Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin her zaman en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Bu destek Hırvatistan'ın 2020 yılı ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığı sırasında inanıyorum ki daha da güçlenecektir.

Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ortak basın toplantısı düzenledi

BREXİT SÜRECİNİ YAKINDAN TEKİP EDİYORUZ:

Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın Türkiye- AB ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için muhataplarımızla temas halindeyiz.



1 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ:

Sayın Cumhurbaşkanı ile ekonomik ve ticari işbirliğimizin güçlendirilmesi noktasında mutabakata vardık. Temennimiz ikili ticaretimiz 2018'in sonu itibariyle 600 milyon dolara ulaşmış olsun. Aramızdaki hedef ikili ticaret hacminde 1 milyar doları yakalamak. Bu hedefe 2019 senesinde biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum.







DAYTON ANLAŞMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ:

(Bosna Hersek'teki gelişmelerle ilgili) Şu anda Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil böyle bir sıkıntı var. Bana göre Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şarttır. Dayton Anlaşması bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik bir çözüm üretemediği bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır.



İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerde başta turizm, enerji, ticaret olmak üzere Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel meseleler, Balkanlar'daki gelişmeler ve Türkiye- AB ilişkileri ele alındı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında iki işbirliği anlaşması imzalandı.







VİDA, FORMA HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna resmi akşam yemeği verdi. Yemekte, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Beşiktaşlı oyuncu Damagoj Vida ve Beşiktaş Sompo Japanlı basketbolcu İvan Buva da yer aldı. Yemeğin ardından Vida, her iki lidere de forma hediye etti.



AB YOLUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yapılan İş Forumu'nun önemli sonuçlar verdiğini, 2017 yılındaki ikili ticaret hacminin yüzde 29 arttığını söyledi. Hırvatistan ve Türkiye'nin çok derin tarihi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Kitaroviç, "Bugün ikili ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. AB'nin Türkiye için öneminin farkındayız. Hırvatistan AB yolunda Türkiye'yi destekleyecektir. Biz 2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüteceğiz ve orada destek vereceğiz" dedi.