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5 haftada kaçanların sayısı 700’ü geçti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Türkiye'nin Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon hazırlığı son aşamaya gelirken, örgütte kaçışlar da hızlandı. Bu durum ikisi kırmızı listede isimleri olan örgütün üst düzey iki ismi, telsizden tartışıp, birbirlerini suçlayarak küfürleşti. İşte "Rezzan" telsiz kodunu kullanan, PKK'nın Türkiye sorumlusu Bawer Dersim kod adlı Süleyman Şahin ile "Rozerin" telsiz kodunu kullanan ve örgütün Kadın yapılanması YJA Star'ın Türkiye sorumlusu Beritan Dersim kod adlı Layika Gültekin arasındaki konuşma; Rezzan: Kaçışları önleyemiyoruz. Kaçanları yakalasınlar diye görev verdiklerimiz bile kaçıyor. TC'nin askeri daha tek kurşun atmadan kaçıyor şerefsizler, o....çocukları, kalleşler. Rozerin: Bunları niçin bana söylüyorsun? Rezzan: Çünkü çoğunluğu kadın. Bu köpekler senin köpeklerin. 4-5 hafta içinde kaçanlar 700'ü geçti Rozerin: Sen kendi adamlarına söyle kadın hevallere tecavüz etmesinler, onlar da kaçmazlar. Yaralı arkadaşlara bile tecavüz eden senin manyakların. Rezzan: Düşman propagandası yapma bana. Rozerin: Tecavüzcü şerefsiz. Kaçanlar sizin tecavüzünüzden kaçıyor. Kes sesini.
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5 haftada kaçanların sayısı 700’ü geçti
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