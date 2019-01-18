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Son dakika haber: Bakan Selçuk açıkladı! 3600 ek gösterge ve süresiz nafaka hakkındaki çalışmalar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , gündemdeki konulara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Televizyonlardaki aile ve çocuk yayınlarından şehit ve gazi yakını atamalarına kadar birçok önemli başlığa değinen Bakan Selçuk, yakından takip edilen 3600 ek gösterge, süresiz nafaka ve emekli aylıkları hakkında da konuştu. 3600 ek gösterge çalışmalarının koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, süresiz nafaka konusuna yönelik olarak "Süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:31
Son dakika haber: Bakan Selçuk açıkladı! 3600 ek gösterge ve süresiz nafaka hakkındaki çalışmalar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.

Süresiz nafaka konusunda tüm tarafları dinledik. Düzenleme ile tüm mağduriyetlerin kaldırıılması için Adalet Bakanlığı ile çalışıyoruz.

3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.

Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.

Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz.

2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti.

Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak

(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

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