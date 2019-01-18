Ayyıldızlı bir yıl Afrin’e huzur getirdi

TSK, 20 Ocak 2018'de Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda tarih yazdı ve 58 günde kent merkezine girdi. Okullar açıldı, 81 bin hasta muayene edildi. Meydanki Barajı onarıldı, camiler tekrar ibadete açıldı. Elektrik, su ve kanalizasyon idarelerinin kurulması için çalışmalara başlandı. Terör örgütünün izleri yok edildi. PKK/ YPG'nin baştan sona beton tüneller, hendekler ve tuzaklarla çevrelediği Afrin merkeze adım adım ilerlendi. Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümüne denk gelen 18 Mart 2018'de TSK ve ÖSO Afrin'i kontrol altına aldı. Huzura kavuşan bölgede, Hatay Valiliği öncülüğünde mahalli meclisler oluşturuldu. Afrin başta olmak üzere Bülbül, Cinderes, Mabatlı, Racu, Şeran ve Şeyh Hadid ilçe meclisleri kurularak halkın yönetime katılması sağlandı.



KENT GÜVENLİK YÖNETİM SiSTEMİ

İçişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Afrin merkezinde Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), ilçelerde Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Afrin sınırlarında kent güvenliğinin kontrolü için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kurulması için çalışmalara başlandı. Baştan aşağı MOBESE sistemiyle takip edilecek şehirde EGM Özel Harekât Başkanlığı'na bağlı Suriye Görev Gücü, bölgede huzur ve güvenliği sağlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'deki özel harekat timleri, bölgede güvenliğin en büyük garantisi. Özel harekâtçılar, bir yandan şehrin güvenliğini sağlarken diğer taraftan kuruluş çalışmaları süren polis teşkilatı için bölge halkından seçilen ve "Şurta" adı verilen yerel polise eğitim desteği veriyor. Afrin'den çekilerken teröristler bölgeye içme suyu sağlayan 18 Mart Meydanki Barajı'na zarar vermişti. DSİ, barajdan yeniden Afrin'e içme ve sulama suyu verilmesini sağladı. Afrin ve çevresindeki ilçelere içme suyu temin etmek için 18 adet sondaj kuyusu açıldı.



CAMİLER TEKRAR AÇILDI

Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde terör örgütü üyelerinin tahrip ettiği camilerin tadilatı yapılarak tekrar ibadete açıldı. 36 cami, 2 müftülük binasının tadilatı sürüyor. Bölgeye ilk etapta 5 adet koordinatör müftü görevlendirildi. Bölge halkından, başta İmam-Hatip olmak üzere 299 dini personel din hizmetlerinin karşılanması için görevlendirildi. Bölgede hayatın hemen normale dönmesi için hazırlanan eylem planıyla Zeytin Dalı Elektrik, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ZESKİ) kurulması için çalışmalara başlandı. Hatay Valiliği başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda araç tahsis edildi.



KARNE ALDILAR

Bölgede 242 okulda 42 bin 278 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlandı. Bin 270 öğretmen Afrinli çocuklara okuma yazma öğretiyor. Okullardaki yakıt, kırtasiye ve onarım ihtiyacı ise Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay ve STK'larca karşılanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Afrin İmam Hatip Lisesi'nde de dün öğretim yılı birinci dönemi sonunda karne töreni yapıldı.



AĞIR TAHRİBATIN İZLERİ SİLİNDİ

bölgede hakimiyeti sağlamasının ardından terör örgütü tarafından harabeye çevrilen Afrin'de 42, Bülbül'de 26, Cinderes'te 92 bina, Mabatlı'da 10, Racu'da 23 Şeran'da 15 olmak üzere toplam 208 binada 129 bin metrekare enkaz kaldırıldı. Ayrıca bölgede 150 bin metreküp moloz kaldırma işlemi tamamlandı.



81 BİN HASTA MUAYENE EDİLDİ

Bir zamanlar sadece terör örgütünün yaralıları için hizmet veren Afrin Hastanesi halka açıldı. 9'u milli danışman, 237 personel hizmet veriyor. Hastanede ve ilçelerde mobil hizmetlerde olmak üzere toplam 81 bin 164 hastanın muayene ve tedavisi yapıldı, ilaçları sağlandı. İleri tedaviye muhtaç bin 689 hastanın ambulanslarla Hatay hastanelerine sevki yapıldı.