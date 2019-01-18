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ve Reşadiye’nin intikamı alınacak

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Dağlıca ve Reşadiye’nin intikamı alınacak
Örgütün "Dersim Sahası" olarak adlandırdığı Tunceli bölgesinin 5 yıl genel koordinatörlüğünü yaptı. Bölgedeki birçok kanlı eylemin emrini vererek bizzat katıldı. 2009'da Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde 7 askerin şehit olduğu saldırının emrini verdi. 21 Ekim 2007'de Dağlıca'da 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin yaralandığı, 8 askerin de kaçırıldığı saldırıyı yapan grubun başında yer aldı. 4 yıldır da PKK/YPG'nin Türkiye sorumlusu.
Layika Gültekin (36): 16 yaşında örgütün dağ kadrosuna katıldı. Kandil'de PKK kamplarının olduğu Metina bölgesi sorumluluğunu yaptı. 4 yıl önce örgütün kadın yapılanması YJA Star'ın Türkiye kadın kolları sorumlusu oldu. İki terörist de güvenlik güçlerinin hedefinde.
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Dağlıca ve Reşadiye’nin intikamı alınacak
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