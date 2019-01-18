Dağlıca ve Reşadiye’nin intikamı alınacak

BUGÜN NELER OLDU

Örgütün "Dersim Sahası" olarak adlandırdığı Tunceli bölgesinin 5 yıl genel koordinatörlüğünü yaptı. Bölgedeki birçok kanlı eylemin emrini vererek bizzat katıldı. 2009'da Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde 7 askerin şehit olduğu saldırının emrini verdi. 21 Ekim 2007'de Dağlıca'da 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin yaralandığı, 8 askerin de kaçırıldığı saldırıyı yapan grubun başında yer aldı. 4 yıldır da PKK/YPG'nin Türkiye sorumlusu.16 yaşında örgütün dağ kadrosuna katıldı. Kandil'de PKK kamplarının olduğu Metina bölgesi sorumluluğunu yaptı. 4 yıl önce örgütün kadın yapılanması YJA Star'ın Türkiye kadın kolları sorumlusu oldu. İki terörist de güvenlik güçlerinin hedefinde.