FETÖ soruşturması kapsamında yönetimine el konulan ve kayyum atanan Kaynak Holding'in kayyumu ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, holding ile ilgili yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü davasını takip etmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

ODA KAPISININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETTİ!

Burada temaslarını sürdüren İlhami Öztürk, Türk Konsolosluğuna görüşmeye gitti. Konsolosluktan kaldığı otele dönen Öztürk, oda kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride bilgisayarının bulunduğu öğrenilen İlhami Öztürk hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince oda içerisindeki parmak izleri incelemeye alındı. Ayrıca bilgisayarın kopyalanma ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.

Kaynak Holding kayyumuna Kırgızistan'da şok!

İlhami Öztürk'ün odasında herhangi bir hırsızlık bulgusu olmadığı öğrenilirken odaya girenlerin bilgisayara herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.